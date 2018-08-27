​Флешмобы с выстраиванием машин в слова могут стать традиционными для Сургута

В Сургуте состоялось масштабное празднование Дня Государственного флага Российской Федерации. Крупнейшим мероприятием в этот день стал автомобильный флешмоб. Водители белых, синих и красных машин, символизирующих триколор российского флага, устроили пробег от Ледового дворца спорта, где проходила основная часть праздника, до дворца искусств «Нефтяник». После автолюбители выстроили из машин слово «Россия».

«Мероприятия с выстраиванием машин будут иметь продолжение, ведь на сегодняшний день — это своеобразный тренд, который наращивает популярность, — об этом корреспонденту портала siapress.ru рассказал председатель комитета культуры и туризма Владимир Фризен. — Изначальной целью стояло установить рекорд по количеству автомобилей-участников. Однако для этого пришлось бы собрать более 140 водителей. В этот раз получилось объединить около 100 активистов. В следующий раз обязательно дойдем до рекордного числа».

Жители города оценили акцию, судя по количеству участников и комментариям в соцсетях. «Браво всем тем, кто предложил идею и исполнил задуманное! Но отдельно хочу поблагодарить тех, кто согласовал», — отмечает сургутянка Елена Протопопова.

Исходя из слов председателя комитета культуры и туризма, а также благодаря активной поддержке жителей города, флешмобы с выстраиванием автомобилей в слова (или фигуры) могут стать новой традицией массовых мероприятий Сургута.