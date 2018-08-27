​Завтра избирательные бюллетени поступят на сургутские участки

В Югре продолжается подготовка к единому дню выборов, который состоит 9 сентября. В Сургут специальной связью доставили 272 тысячи избирательных бюллетеней для выборов губернатора Тюменской области и 21 тысячу бюллетеней для дополнительных выборов депутатов в думу города. Сейчас все они хранятся в городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) под сигнализацией.

Завтра, 28 августа, специалисты участковых избирательных комиссий получат бюллетени и в сопровождении сотрудников полиции отправят документы на избирательные участки. С этого момента полицейские заступят на круглосуточные дежурства для охраны участков. Об этом корреспонденту портала siapress.ru сообщила председатель сургутской ТИК Светлана Гаранина.

«Данные меры необходимы в связи с тем, что 29 августа начинается досрочное голосование по выборам губернатора и довыборам в думу города, — отмечает председатель комиссии. — Те сургутяне, которые по уважительной причине не смогут прибыть на избирательные участки в день выборов, могут проголосовать на избирательном участке по месту регистрации вплоть до 8 сентября». Также Гаранина пояснила, что дополнительных действий для этого предпринимать не нужно, необходимо только иметь с собой российский паспорт.

Отметим, всего в Югре в единый день голосования 9 сентября будет организована работа 710 избирательных участков. Жители округа выберут 46 глав городских и сельских поселений, 727 депутатов представительных органов муниципальных образований, а также губернатора Тюменской области.