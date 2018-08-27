​В Сургуте покажут лучшие работы молодых фотохудожников России

Культурный центр «Порт» приглашает горожан на открытие выставки «Молодые фотохудожники России», которое состоится 7 сентября в 19:00. В рамках экспозиции будут представлены авторские коллекции лауреатов конкурса «Молодые фотографы России»: проекты, серии, репортажи, фотоистории, объединенные единой темой, идеей и изобразительным решением.

Выставка насчитывает более 50 участников из 20 регионов страны. Здесь можно будет увидеть не только работы, сделанные членами Союза фотохудожников России и молодыми профессиональными фотографами, но кадры, созданные фотолюбителями в возрасте до 35 лет.

В рамках открытия выставки пройдет авторская экскурсия по экспозиции от кураторов проекта, а также пройдет творческая встреча с фотографом, членом Союза фотохудожников России Светланой Тарасовой.

Стоимость билета на открытие: 100 рублей.

Стоимость посещения выставки: 50/80 рублей.

Мероприятие предназначено для лиц старше 12 лет.