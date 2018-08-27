Глава Сургута берет в замы экс-руководителя из правительства Югры

Экс-глава депстроя Югры Руслан Цыганенко в ближайшие дни станет куратором строительной отрасли Сургута.

Цыганенко уволился из окружного правительства 4 августа нынешнего года Показательно, что причиной этого увольнения спикеры в правительстве региона называли переход своего коллеги на новое место работы.

Как стало известно siapress.ru из источников в строительной сфере Сургута, в ближайшие дни он займет должность замглавы города вместо Романа Меркулова, с которым глава Сургута Вадим Шувалов распрощался на прошлой неделе.

Напомним, что сегодня также стало известно о том, что 31 августа станет последним рабочим днем для старожила администрации Сургута - главного архитектора и директора градостроительного департамента Алексея Усова, который работает в строительном департаменте уже почти 15 лет, со времен правления Александра Сидорова.