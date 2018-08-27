​Ученые доказали, что нормированный сон продлевает жизнь

Ученые из Греции и Испании пришли к выводу, что шесть-восемь часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и продлевают жизнь. Кроме того, специалисты выяснили, что, если сон беспокойный или его время составляет меньше шести часов, увеличивается вероятность появления бессимптомного атеросклероза. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал EurekAlert!.

Группа научных сотрудников в течение последних пяти лет наблюдала за людьми, задействованными в 11 исследованиях. Так, было обследовано более миллиона здоровых взрослых пациентов, если точнее — 1 000 541 человек. Все они были разделены на три группы: первые спали меньше шести часов в сутки, вторые — более восьми часов, а третьи необходимое количество времени (шесть-восемь часов).

За 9,3 года наблюдений выяснилось, что у групп с ненормированным сном повышается риск развития болезни сердца и инсульта на 11 и 33 процента, соответственно.