В сургутской администрации новая отставка

Директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов сегодня покинул свой пост в сургутской администрации. По информации источников он написал заявление об уходе по собственному желанию. Официально свой пост Усов оставит 31 августа.

Алексей Усов является одним из чиновников-старожилов городской администрации – он проработал в ней 14 лет. До 2012 года он занимал пост директора ДАиГ, а после прихода в администрацию Алексея Фокеева стал заместителем руководителя структурного подразделения. В начале 2017 года Алексей Усов на несколько месяцев стал замглавы города, а в мае был вновь назначен директором ДАиГ.

Это уже вторая отставка в администрации Сургута за последнее время. На прошлой неделе свой пост покинул заместитель главы города Роман Меркулов.