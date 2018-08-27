​В микрорайоне 5А Сургута утилизировали 339 гаражей

339 гаражей кооператива «Нефтяник» в Сургуте утилизировано на данный момент. До конца сентября городские власти освободят оставшуюся часть микрорайона 5А от еще 42 металлических боксов. Отметим, что весной 2018 года 450 гаражей были признаны бесхозными и причислены к собственности муниципального образования Сургут.

«В настоящее время 284 гаража вывезены на металлолом, еще 55 забрали сами люди. Для утилизации остались 42 гаражных бокса, по которым есть постановление суда. Часть из них вскрыта, но не очищена от мусора», – отмечают специалисты СГМУП «СКЦ «Природа».

Напомним, ранее портал siapress.ru сообщал, что администрация Сургута много лет пыталась договориться с владельцами гаражей в 5А микрорайоне. Дело в том, что на месте кооператива давно должна быть построена школа. Образовательное учреждение появится в 2022 году.