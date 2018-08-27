Сургутские абитуриенты хотят управлять людьми и считать деньги: в СурГПУ завершилась вступительная кампания

В Сургутском государственном педагогическом университете завершилась вступительная кампания. Всего от абитуриентов было подано 2500 заявлений, 2000 из них — на бюджетные места. Общий конкурс составил 4,6 человек на место.

Самыми популярными программами обучения на этапе приема оказались «Управление персоналом» и «Экономика» с конкурсом 12,8 и 11,5 человек на место соответственно.

Более чем в два раза вырос интерес к направлению «Журналистика». Причина в том, что в этом году для поступления от абитуриентов требовалось сдать экзамен по обществознанию, а не по литературе, как было раньше. Акулами пера пожелали стать 83 абитуриента. Для сравнения – в прошлом году эта цифра составила всего 33 человека.

И еще немного цифр:

25 новых студентов СурГПУ имеют школьный аттестат с отличием.

Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет (без учета льготников и целевиков) в среднем по вузу составил 60,7.

Максимально высокий средний балл ЕГЭ (выше 65) у поступивших на программы «Журналистика» - 69,6, на втором месте «Русский язык и литература» – 69,5, на третьем «Иностранные языки» – 68,6.

Помимо Сургута и ХМАО в СурГПУ подали заявления выпускники из Челябинска, Пермского, Алтайского и Ставропольского краев, Дагестана, Тюменской, Воронежской, Томской, Омской, Новосибирской, Ивановской, Курганской, Свердловской областей и Башкортостана.