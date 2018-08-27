​Воспитатель из Нижневартовска может попасть за решетку за то, что не уследила за ребенком

Воспитатель детского сада «Домовенок» в Нижневартовске предстанет перед судом за то, что ее воспитанница получила травму.

В августе прошлого года четырехлетняя девочка во время вечерней прогулки ушла с участка группы. Она стала кататься на самокате по бетонной дорожке, упала и получила травмы.

Теперь вартовчанке, за то, что не уследила за ребенком, грозит год лишения свободы.