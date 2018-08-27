​Сургут увидит культовый фильм Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» — в IMAX

В этом году исполняется полвека знаменитой кинокартине Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Научно-фантастическая притча об исследованиях космоса и месте человека во Вселенной впервые вышла на экраны 4 апреля 1968 года.

В рамках празднования юбилея фильма Warner Bros. Picturesи IMAX предлагают вспомнить классику кинематографа и насладиться «Космической одиссеей» в современном кинотеатре.

С 30 августа 2018 года сургутяне смогут посмотреть (а кто-то — с удовольствием пересмотреть) кинокартину о приключениях экипажа космического корабля «Дискавери» в компании бортового сверхразумного компьютера по имени HAL-9000 в кинотеатрах сети «Синема Парк».

Важно, что перед зрителями предстанет нереставрированное уникальное кино. Мы увидим его таким же, каким его смотрели наши предшественники 50 лет назад.

В работе по созданию копии для кинотеатров IMAX принимала участие команда «Уорнер Бразерс Пикчерс» вместе с трехкратным номинантом премии «Оскар», неоднократным обладателем премии «Сатурн» и горячим поклонником творчества Стэнли Кубрика — режиссером Кристофером Ноланом.

Кстати, по завещанию самого Кубрика, «2001: Космическая одиссея» (как и другие его фильмы) будет демонстрироваться на английском языке с русскими (в нашем случае) субтитрами.

Справка: «Космическая одиссея 2001 года» (англ. 2001: ASpaceOdyssey; вариант перевода — «2001 год: Космическая одиссея») — научно-фантастический фильм Стэнли Кубрика 1968 года.

Важная веха в развитии кинофантастики и мирового кинематографа в целом. В основе картины — рассказ Артура Кларка «Часовой», опубликованный в 1951 году. Кларк разработал сценарий вместе с Кубриком еще до написания романа «2001: Космическая одиссея», вышедшего в свет сразу после фильма.

В фильме описывается встречи людей с загадочными черными монолитами, воздействующими на ход человеческой эволюции. Первая — состоялась на заре истории. Второй раз люди находят монолит на Луне в эпоху освоения человеком околоземного пространства. Затем было выяснено, что монолит испускает мощное излучение в сторону Юпитера, и было решено отправить туда экспедицию. В ее составе: Дейв Боумен и Фрэнк Пул, а также сверхразумный компьютер HAL-9000, имеющий контроль над судном.

В 1991 году «Космическую одиссею» ключили в Национальный реестр фильмов США. По версии Американского института кино, это лучший научно-фантастический фильм в истории Голливуда, а по версии международных кинокритиков — и во всей истории мирового кино.

Во время опроса 358 кинорежиссёров в 2012 году больше голосов, чем за «Космическую одиссею», было отдано только за «Токийскую повесть» Одзу. В СССР картину впервые показали 18 июля 1969 года вне конкурсной программы Московского международного кинофестиваля.