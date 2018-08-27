Сургутская поликлиника № 1 1 октября откроет два филиала - для взрослых и для детей

Поликлиника № 1 Сургута завершила отделку помещений и закупила оборудование для двух филиалов - взрослого и детского отделений "шаговой доступности".

Офисы расположены в встроенно-пристроенных помещениях жилого комплекса "За ручьем" по ул. Университетской.

"Это один из районов Сургута с динамично развивающейся застройкой, - пояснил siapress главврач городской клинической поликлиники № 1 г. Сургута Максим Слепов. - На первых порах в филиалы переедут семь участковых педиатров и 12 терапевтов. Но максимальная мощность новых учреждений гораздо больше, мы их приобретали с запасом, так как территория продолжает активно застраиваться. За ними можно закрепить 25-26 тысяч пациентов".

Департамент здравоохранения Югры определился с датой открытия филиалов первой сургутской поликлиники. Она назначена на 1 октября. Медучреждения созданы за счет окружного бюджета. На них было потрачено более 60 миллионов рублей.