​В окружной нижневартовской больнице появятся парковка и морг, которые не значились в проекте

В Нижневартовске идет строительство Центральной окружной клинической больницы. Работы проходят с задержкой, которую подрядчик обещал устранить.

Удивительно, что изначально в проекте объекта не значилась парковка и отсутствовал морг. Также были выявлены другие недочеты. «Мы обнаружили, что в проекте операционные и реанимация находятся на самых высоких этажах. В экстренных случаях это могло привести к трагедии. Все эти вопросы с помощью депутатов-единороссов местной и окружной дум были решены», – заявил член фракции «Единая Россия» в Думе Нижневартовска Сергей Землянкин.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова заявила, что сейчас необходимо задействовать максимальное количество рабочих. В основном это связано с неосвоением выделенных денежных средств подрядчику.

На данной этапе на объекте закончены работы по устройству кровли, штукатурке помещений в блоках «В» и «Г», а также уже смонтированы трубопроводы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Выполняются работы по устройству наружных сетей тепло-водоснабжения, наружной канализации.

В инфекционном корпусе ведутся работы по устройству кирпичного каркаса на 3 и 4 этажах, выполнен монтаж оконных блоков на 70 процентов.

В здании ГО и ЧС ведутся работы по устройству каркаса здания.