В 2019 году у россиян появятся кредитные рейтинги

У россиян появятся кредитные рейтинги, которые станут определять исходя из определенных параметров, в том числе наличия просрочек, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников в интервью «Российской газете».



По словам специалиста, в 2019 году начнут действие изменения в законе «О кредитных историях». Так, жители страны узнают как выглядят в глазах банков, а кредиторы смогут без труда определить статус заемщика. «Выше балл — ниже риск. По сути, это то же самое, что скоринг, который активно используют кредиторы при принятии решения о выдаче заемщику кредита», — пояснил Мясников.

Также он отметил, что закон с 2014 года позволяет формировать кредитную историю без согласия гражданина. Глава кредитного бюро считает, что эту информацию смогут использоватьб не только банки, но и микрофинансовые организации, страховые компании, нотариусы и даже работодатели. Помимо этого, кредитный рейтинг, будет учитываться при оформлении страховки КАСКО.