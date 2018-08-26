Минобороны заявило о скорой инсценировке применения химического оружия в Сирии

В течение ближайших двух суток в сирийской провинции Идлиб может быть проведена инсценировка химической атаки против мирного населения, утверждает Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, в регион уже прибыли «англоязычные специалисты». Для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.
В Минобороны заявили, что США могут использовать будущую атаку как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.
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