Минобороны заявило о скорой инсценировке применения химического оружия в Сирии

В течение ближайших двух суток в сирийской провинции Идлиб может быть проведена инсценировка химической атаки против мирного населения, утверждает Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, в регион уже прибыли «англоязычные специалисты». Для инсценировки химической атаки предполагается использовать реактивные снаряды с хлором.

В Минобороны заявили, что США могут использовать будущую атаку как повод для нового удара по сирийским государственным объектам.