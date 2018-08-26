СМИ: Абрамович может продать «Челси»

Российский миллиардер Роман Абрамович рассматривает вариант продажи футбольного клуба «Челси», сообщают «Ведомости» со ссылкой на The Sunday Times.

По данным газеты, руководство клуба обратилось в инвестиционный банк Raine Group, который специализируется на спорте, технологиях, СМИ и телекоммуникациях, для изучения вопроса продажи клуба. Представитель Абрамовича не стал комментировать The Sunday Times ситуацию. Однако источник в «Челси» сказал газете, что речь не идет о продаже.

Абрамович купил «Челси» в 2003 г. за 140 миллионов фунтов стерлингов. После этого клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Весной у Абрамовича начались проблемы с британской визой инвестора, по которой он приезжал в Лондон: старая истекла, а выдача новой затягивалась. Из-за этого бизнесмен пропустил матч «Челси». Документы Абрамовича отправили на дополнительную проверку и ему, возможно, придется подтвердить легальность инвестированных в британские активы средств, писала The Telegraph.