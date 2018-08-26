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Россия может заменить доллар золотом

Москва придерживается плана по постепенному избавлению от диктата доллара в экономике и именно поэтому активно скупает золото и продает гособлигации США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Die Welt.

Издание подчеркивает, что российское правительство не рассчитывает на нормализацию отношений с Западом. Американский эксперт Джеймс Рикардс предположил, что у страны есть стратегический план, а золото в нем — идеальное вложение для защиты от грядущих санкций.

В июле Россия закупила максимальное количество золота за год. ЦБ приобрел 26,1 тонны драгоценного металла, в результате объем золотого запаса вырос до 2170 тонн. Как сообщал Bloomberg, это заставляет предположить, что ЦБ сбрасывает американские активы, чтобы защитить себя от возможного усиления санкций.

В мае России удалось обойти Китай и занять пятое место в мире по запасам золота.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 122, комментариев: 0


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