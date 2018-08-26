Набиулллина считает, что модель экономического роста в России себя исчерпала

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что темпы роста российской экономики вряд ли превысят 2% в год.

Даже если цены на нефть достигнут $100, «очень маловероятно, что рост нашей экономики может превысить 1,5-2%» в год, приводит ее слова The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что чистка финансового сектора почти завершена, Набиуллина видит более значительные проблемы в экономике в целом.

«Предыдущая модель экономического роста себя исчерпала»,— заявила глава ЦБ.

Примечательно, что ранее президент РФ Владимир Путин обещал вывести экономику на темпы выше среднемировых (3,5%).