Навальному грозит 30 суток ареста

Алексею Навальному, задержанному днем в субботу, грозит 30 суток административного ареста, сообщает «Медуза».

На понедельник предварительно назначено заседание суда, который рассмотрит административный протокол, составленный на Навального 31 января. «То есть, видимо, за митинг 28 января, по которому суда так и не было тогда», — написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Сообщалось, что по административному протоколу, составленному на Навального за январскую акцию, политику грозит 30 суток административного ареста. Если суд назначит ему административный арест, то Навальный не сможет участвовать в акции против пенсионной реформы, назначенной на 9 сентября.