Тюменская матрешка станет площадкой по нацпроекту "Наука"

Такую возможность рассматривает министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков, побывавший в конце прошлой недели в Тюмени.

По новому нацпроекту "Наука" президента России Владимира Путина в ближайшие годы в стране должны быть созданы 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Тюменская матрешка станет площадкой для одного из таких центров.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор рассказал Михаилу Котюкову о ресурсах, которыми располагает Тюменская область и входящие в ее состав Югра и Ямал, чтобы стать базой для одного из таких центров. А также о том, что создать научный центр на территории тюменской матрешки заинтересованы не только органы власти субъектов федерации, но и крупный бизнес.

«Тюменскую идею о создании межрегионального научно-образовательного центра поддержали Ямал и Югра - все три региона видят для себя выгоды. Думаю, это уникальная инициатива. Такой центр может быть создан для решения конкретных задач. Например, для развития технологий «холодного мира», необходимых для жизни и работы в условиях Арктики. Еще одно направление – современные технологии добычи и переработки углеводородов. Есть у нас потенциал и для разработки биотехнологий. Нельзя забывать и о гуманитарных проблемах», – приводит слова Моора пресс-служба губернатора Тюменской области.

«Мы обсудили имеющиеся в регионе возможности для интеграции и взаимодействия высших учебных заведений, академических научных центров и промышленных компаний. И это не теоретическая дискуссия, а часть практической работы по созданию в Тюменской области научно-образовательного центра. Задача следующего этапа – сделать контакты между наукой и производством еще более интенсивными, максимально расширить состав участников этого процесса, сфокусировать внимание на тех предметных направлениях, которые обеспечат достижение целей, поставленных в стратегии научно-технологического развития страны до 2035 года и национальном проекте в сфере науки до 2024 года. Такой потенциал у Тюменской области точно есть, возможности налицо. Нужно работать», – ответил министр.

Котюхов также посоветовал властям, науке и бизнесу тюменской матрешки начать договариваться между собой, не дожидаясь формальной отмашки из министерства.

«Активизировать работу по налаживанию кооперационных связей между университетами, академической наукой и промышленными корпорациями необходимо уже сегодня», – подвел итоги совещания Михаил Котюков.