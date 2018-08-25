​Дети коренных малочисленных народов Севера проведут 21 день в лагере в Анапе

В Анапе, в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Таланты Арктики», начала работу первая смена лагеря для детей коренных малочисленных народов Севера.

Поддерживает проект ПАО «ЛУКОЙЛ».

Дети младшего и среднего школьного возраста проведут в лагере 21 день. Отмечается, что для них запланированы такие развивающие направления, как «Волшебная кисточка», «Арктический талисман», «Родные напевы» и «Поляна чудес». Особое внимание уделено родным языкам коренных малочисленных народов Севера.