Вкладчики пяти российских финансовых пирамид смогут получить компенсации

Россияне, ставшие вкладчиками пяти новых финансовых пирамид, получат компенсации в Федеральном Фонде по защите прав вкладчиков и акционеров.

Еще 14 августа в реестр были внесены пять компаний: кредитные потребительские кооперативы граждан «Кредитгрупп» (Уфа), «Лига-Траст» (Тамбов), «Союз» из Ессентуков, волгоградские «Союз-ЦУМ» и «Равенство. Гарантия. Стабильность».

Почти пять тысяч человек пострадали от действий этих организаций. Общий ущерб составил около 950 млн рублей.

Суды признали виновными 12 руководителей и менеджеров финансовых компаний, они обвиняются в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Сейчас пострадавшие могут получить компенсации до 25 тысяч рублей, а участники Великой Отечественной войны — до 250 тысяч рублей.