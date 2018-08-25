​Два сургутских фронтовика остались без денег и документов в Курске

Два сургутских фронтовика Павел Свербягин и Андрей Шахов по вине главы нефтеюганского Союза ветеранов боевых действий Виктора Кузнецова остались без денег и документов в другом городе России. Об этом сообщает «Ura.ru» со ссылкой на свои источники.

Кузнецов привез ветеранов на своем авто в Курск, где отмечалось 75-летие Курской битвы. Он взял с них деньги за проезд, а потом пропал вместе с документами.

Курские власти связались с округом и Сургутом, из нашего города на помощь ветеранам уже выехал соцработник. Сначала их перевезут в Москву, а затем вернут домой.