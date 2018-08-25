Сервис «Жизненные ситуации» Росреестра поможет понять, какие документы нужны для той или иной процедуры

На интернет-портале Россреестра работает сервис «Жизненные ситуации». С его помощью граждане и организации могут получить исчерпывающий набор сведений о действиях в конкретной ситуации.

Для начала заявителю нужно заполнить интерактивный опросник, затем, исходя из ответов, появится полный перечень документов для выбранной операции, а также стоимость и максимальный срок оказания услуги.

Перечень документов при желании можно распечатать. Ссылка на сервис для физлиц тут, для организаций аналогичный в разделе «Юридические лица».