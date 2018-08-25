​Все российские команды покинули главный киберспортивный турнир на 25 млн долларов

Весь мир следит за самым крупным международным киберспортивным турниром – The International (TI) – по игре Dota 2. В турнире приняло участие 18 команд, две из них представляли Россию. Это Virtus.pro, которые получили прямое приглашение и Winstrike, получившие место на турнире пройдя открытые региональные отборочные квалификации.

К сожалению всех болельщиков, российские коллективы покинули турнир.

Сначала в плей-офф вылетели Winstrike потерпев поражение от американской команды VGJ.Storm, заняв 9-12 место. Награда за такую позицию составила $375,500.

Вторая российская команда – Virtus.pro, фаворит текущего сезона, проиграла команде Evil Geniuses, заняв 5-6 место. Таким образом она получает $1,126,000.

Отметим, чемпионат мира по Dota 2 проводится уже в восьмой раз. В этом году его призовой фонд превысил $25 000 000. Коллектив, который займет первое место, получит награду $11,054,103. За второе место полагается $4,019,674, за третье – $2,637,911.

Справка: Первый турнир The International прошел в 2011 году. С тех пор он проводится ежегодно и является наиболее престижными в дисциплине Dota 2, как по размеру суммы призовых, так и по составу участников.

The International – это аналог чемпионата мира, которые проводятся в других видах спорта. Он является главным событием года в кибер-дисциплине Dota 2. Призовой фонд первого турнира был беспрецедентным для киберспорта – $1.600.000.