Югра планирует выделить Сургуту 800 млн на социальные жилищные программы

Сургут может получить 800 млн рублей из окружного бюджета на социальные жилищные программы. И хотя официального документа пока нет, источники СИА-ПРЕСС в администрации города и среди компаний-застройщиков очень осторожно, но подтверждают информацию.

Если это вливание средств все же случится, то город сможет приобрести более 15 тысяч квадратных метров жилья (исходя из того, что нормативная выкупная стоимость одного квадрата в капитальном доме составляет 53 160 руб). Или 357 однокомнатных квартир площадью 42 квадрата. При условии, что аукцион состоится. Это будет зависеть от заинтересованности застройщиков реализовать свою продукцию по цене ниже рынка.