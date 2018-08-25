В Салыме восстановят аллею героя Советского Союза Николая Кузнецова

В рамках проекта «Народный бюджет» спустя 34 года в Салыме восстановят аллею героя Советского Союза, легендарного разведчика Великой Отечественной войны Николая Кузнецова.

Появилась аллея еще в 1984 году. Теперь ее обновят: будет обустроена пешеходная дорожка, высажены кусты сирени, появится табличка с именем того, в честь кого названо место.

Также будет благоустроены первая улица Салыма — Привокзальная, и все находящиеся рядом придомовые территории.