​Сургутянка отдала за сохранение водительских прав сына 97 тысяч рублей

Ночью 21 августа жительнице Сургута 1955 года рождения на домашний телефон позвонил мужчина, представившийся сотрудником ГИБДД.

Он заявил, что ее сын попал в серьезное ДТП. Для того, чтобы выручить его и сохранить водительское удостоверение, женщине предложили перевести на счет сто тысяч рублей.

Псевдоинспектор передал телефон «сыну» женщины, и тот подтвердил историю про ДТП.

Сургутянка отправила на указанную мошенником банковскую карту 97 тысяч рублей.

Если преступника поймают, ему грозит до десяти лет срока.