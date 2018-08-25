Две школы Сургутского района победили в всероссийском конкурсе «Гордость отечественного образования»

Десять учреждений Югры стали победителями и призерами всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования».
Среди них Лянторская средняя школа №7 и средняя школа №1 поселка Белый Яр.
Всего за победу в конкурсе в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки боролись 8223 образовательные организации со всей России.
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