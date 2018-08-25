​Житель Пойковского раз в день крал из магазина по бутылке алкоголя и закуски к нему

Житель Пойковского (Нефтеюганский район) на протяжении недели приходил в местный сетевой магазин и крал оттуда по бутылке крепкого алкоголя и закуску.
Всего вор 1950 года рождения, до того, как его поймали, успел вынести восемь бутылок спиртного, четыре плитки шоколада и упаковку сыра.
За мелкое хищение мужчине грозит арест на срок до 15 суток.
Как создать компьютерную игру с нуля? Расскажут разработчики сургутской Charge Game Studio: Булат Сайфуллин, Владимир Менякин и Иван Смирнов // ONLINE 26 ноября в 11:00