​Житель Пойковского раз в день крал из магазина по бутылке алкоголя и закуски к нему

Житель Пойковского (Нефтеюганский район) на протяжении недели приходил в местный сетевой магазин и крал оттуда по бутылке крепкого алкоголя и закуску.

Всего вор 1950 года рождения, до того, как его поймали, успел вынести восемь бутылок спиртного, четыре плитки шоколада и упаковку сыра.

За мелкое хищение мужчине грозит арест на срок до 15 суток.