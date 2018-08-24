В Нижневартовске 43-летняя жительница организовала притон

Полицейские Нижневартовска задержали 43-летнюю безработную местную жительницу за организацию притона.

Также были пойманы две «ночные бабочки» 1982 и 1986 годов рождения, которым выписали штраф за занятие проституцией.

А вот организатору притона грозит более строгое наказание — штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от одного до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.