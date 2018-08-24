В Сургуте подвели итоги стратегической недели «Югра-2024»

В сургутской филармонии 23 августа прошла вторая итоговая стратегическая сессия «Югра-2024». На ней 200 участников из шести муниципалитетов округа представляли свои проекты по ключевым направлениям развития Югры: культура, медицина, демография, образование, малый и средний бизнес, и так далее. Этому предшествовала работа по каждому направлению во время форсайт-сессий, которая проходила в регионе с 13 по 18 августа. Результаты оказались плодотворными, что отметила губернатор округа Наталья Комарова, которая принимала проекты.

«Во время форсайт-сессий вы проделали большую работу для себя, родных и близких, своего города, района, для нашей Югры, нашей страны, – обратилась к участникам Наталья Комарова. – Наиболее перспективные идеи будут включены в государственные и муниципальные программы».

Первыми проекты в категории «Культура» представляли председатель комитета культуры и туризма Сургута Владимир Фризен и заместитель губернатора Юрий Южаков. Ключевой идеей стало создание крупного центра культуры и истории, в котором могли бы быть кластеры разных направлений.

«В одном центре можно было бы объединить виртуальный музей, креативные пространства, библиотеку нового формата и культурные блоки. Этот проект может стать частью новой стратегии перезапуска учреждений культуры, которые сделали бы их более доступными для жителей округа. Необходимо также проработать вопрос о включении культурного компонента в образование», – рассказал в своем выступлении Владимир Фризен.

Губернатор одобрила эти предложения, добавив при этом, что в проекте не хватает еще одного компонента – кино. Чтобы восполнить этот пробел, Наталья Комарова предложила добавить к проекту создание летнего кинотеатра.

Еще одна интересная идея поступила от заместителя главы Сургутского района Максима Нигматуллина, который был участником группы «Поддержка малого и среднего предпринимательства». В частности, он предложил ввести для бизнесменов некоторые льготы по налогу на прибыль и по налогу на имущество. Наталья Комарова предложила подробнее проработать этот вопрос и вынести его на обсуждение.

Следующая итоговая стратегическая сессия «Югра-2024» пройдет в Югорске и Ханты-Мансийске.