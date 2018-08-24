​Спортивный фестиваль в Сургутском районе посетит знаменитый боксер Руслан Проводников

В это воскресенье, 26 августа, в Лянторе впервые состоится Фестиваль национальных видов спорта и состязаний Сургутского района.
Как сообщил в своей официальной группе в соцсети глава Сургутского района Андрей Трубецкой, мероприятие планирует посетить и знаменитый боксер, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.
В программе фестиваля презентация национальных видов спорта, состязания среди команд муниципальных образований района, культурно-развлекательная программа, викторины, лотерея и так далее.
О своем вкусном и полезном бизнесе расскажет владелец и шеф-повар iFOOD и FOODBOX Алексей Гулякин // ONLINE 29 августа в 12:00