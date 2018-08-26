0% рассрочка НЕ КОПИ - купи!

Приобретение новой квартиры в 2018 году – идея выгодная. Уже с января 2019 года ожидается повышение стоимости первичного жилья, в среднем, на 5 %. Если вы готовы приобрести новое жилье, но не готовы к переплатам, жилой комплекс «Новые ключи» предлагает оформить беспроцентную рассрочку в строящемся доме на срок до 10 месяцев.

Сдача дома уже в сентябре 2019 года! Успейте воспользоваться по-настоящему выгодным предложением! Основную информацию о рассрочке можно узнать на сайте и в офисе продаж жилого комплекса «Новые ключи»!