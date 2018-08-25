Ставка по ипотеке снижена до конца лета

Снижена ставка по ипотеке до конца лета! Время покупать квартиру пришло!
В 2018 году банки по всей стране активно снижают процентные ставки по ипотеке. Приобрести первичное жилье в ипотеку стало просто. До конца лета, банк-партнер жилого комплекса «Новые ключи» делает уникальное предложение для покупателей – ипотека от 6,7%!
Если вы ждали знака – вот он! Пора приобрести новое жилье для себя и своей семьи! Ипотека доступна держателям зарплатных карт банка-партнера. А также, для тех, у кого нет карты, предложение тоже весьма привлекательно, потому что процентная ставка тоже снижена.
Отличное время для покупки первичного жилья в ЖК «Новые ключи» наступило!
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