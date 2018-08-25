​Изменились правила предоставления ипотеки для семей с детьми

В вашей семье прибавление? Пришло время улучшить жилищные условия с применением льготной ставки по ипотеке!

В августе 2018 года вступили в силу правки в правила предоставления семейной ипотеки по сниженной процентной ставке. Сегодня получить ипотеку под 6% годовых может семья, где в 2018 году родился не только второй ребенок, но и третий или четвертый. К тому же, увеличена максимальная сумма кредита – с 3 млн.рублей до 6млн.рублей – и это подходит для ХМАО! Условия программы распространяются только на покупку первичного жилья!

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Отличное время для покупки новой квартиры для большой семьи пришло!