ЖК "Новые ключи" предлагает квартиры со скидкой до 300 000 рублей

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Предложение распространяется на все квартиры, представленные к продаже. Без ограничений по площади и этажности. И это – выгодное предложение для тех, кто хочет приобрести первичное жилье.