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ЖК "Новые ключи" предлагает квартиры в новом доме без первоначального взноса

Мечтаешь о новой квартире, но не хватает на первый взнос? Тогда тебе к нам!

Жилой комплекс «Новые ключи» вместе с банком-партнером делает вам заманчивое предложение: квартира в новом доме без первого взноса!

В чем плюс такой программы?

  • 1.Не надо копить на первый взнос
  • 2.Низкая ставка по ипотеке – от 9%!
  • 3.Срок кредитования – до 30 лет!
  • 4.Партнер программы – банк с многолетней историей
  • 5.Остаются деньги на ремонт!

Если вы ищете максимально удобный способ купить квартиру без первого взноса – это отличный вариант. Купить квартиру в новостройке стало еще проще!


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Сегодня в 15:26, просмотров: 155, комментариев: 0


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