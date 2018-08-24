ЖК "Новые ключи" предлагает квартиры в новом доме без первоначального взноса

Мечтаешь о новой квартире, но не хватает на первый взнос? Тогда тебе к нам!
Жилой комплекс «Новые ключи» вместе с банком-партнером делает вам заманчивое предложение: квартира в новом доме без первого взноса!
В чем плюс такой программы?
- 1.Не надо копить на первый взнос
- 2.Низкая ставка по ипотеке – от 9%!
- 3.Срок кредитования – до 30 лет!
- 4.Партнер программы – банк с многолетней историей
- 5.Остаются деньги на ремонт!
Если вы ищете максимально удобный способ купить квартиру без первого взноса – это отличный вариант. Купить квартиру в новостройке стало еще проще!
О своем вкусном и полезном бизнесе расскажет владелец и шеф-повар iFOOD и FOODBOX Алексей Гулякин // ONLINE 29 августа в 12:00