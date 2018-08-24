ЖК "Новые ключи" предлагает квартиры в новом доме без первоначального взноса

Мечтаешь о новой квартире, но не хватает на первый взнос? Тогда тебе к нам!

Жилой комплекс «Новые ключи» вместе с банком-партнером делает вам заманчивое предложение: квартира в новом доме без первого взноса!

В чем плюс такой программы?

1.Не надо копить на первый взнос

2.Низкая ставка по ипотеке – от 9%!

3.Срок кредитования – до 30 лет!

4.Партнер программы – банк с многолетней историей

5.Остаются деньги на ремонт!

Если вы ищете максимально удобный способ купить квартиру без первого взноса – это отличный вариант. Купить квартиру в новостройке стало еще проще!