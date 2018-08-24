​Нам всем нужен «Воздух»: в Сургуте состоится фестиваль уличной музыки

Культурный центр «Порт» приглашает горожан на фестиваль уличной музыки «Воздух», который состоится на территории возле учреждения. Концерт состоится в субботу 25 августа в 17:00. В программе мероприятия выступления сургутских музыкантов Розалии Карим и Ростислава Доронина.

Отметим, что проекту категорически не везет с погодой, из-за чего были отменены предыдущие выступления коллективов. Организаторы напоминают, что концерт исполнителей состоится только при хорошей погоде.

Вход свободный. Без возрастных ограничений.