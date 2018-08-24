​Ученые: алкоголь вреден даже в небольших количествах

Американские ученые из Вашингтонского университета усомнились в гипотезе британских исследователей, утверждавших, что алкоголь в небольших дозах не угрожает здоровью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на журнал EurekAlert!.

Ранее английские специалисты заявили, что умеренное употребление спиртного на треть снижает риск смерти от сердечного приступа. Ученые из США провели собственные исследования, воспользовались научными статьями на данную тему, а также изучили данные о последствиях употребления спиртных напитков среди людей, проживавших в 195 странах в период с 1990 по 2016 год.

Американские научные сотрудники пришли к выводам, что за 2016 год от последствий употребления алкоголя умерли 3 млн человек, 12 процентов из которых мужчины возрастом от 15 до 49 лет. Ученые выяснили, что горячительные напитки повышают риск смерти от онкологии и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Поэтому специалисты призывают срочно изменить отношение общественности к алкоголю: стимулировать снижение его потребления или полный отказ от него. «Миф о том, что одна или две порции выпивки в день хороши для вас, — это просто миф», — пояснили специалисты.