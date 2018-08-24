16-летний пианист из России стал лучшим на «классическом Евровидении»

Музыкант из России Иван Бессонов стал победителем конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians, известного под названием «классическое Евровидение», сообщает РИА Новости.

Фото: tass.ru

Конкурс прошел в столице Шотландии — Эдинбурге. В нем участвовали представители из 18 стран, шестеро из которых затем оказались в финале. В итоге победа досталась 16-летнему пианисту из России. Отметим, что Иван Бессонов представлял Россию как финалист конкурса «Синяя птица», проведенного «Россией 1».