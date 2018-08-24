​В столице Сибири нашли котенка с четырьмя ушами // ФОТО

В Новосибирске обнаружили котенка с четырьмя ушами. Животное, обладающее редкой аномалией, чуть не оказалось на улице, однако неравнодушные граждане разместили его фото в Сети, и кот с лишней парой ушей нашел дом. Об этом сообщил сайт «Ридус».

Объявление о странном котенке дал один из пользователей «ВКонтакте».

«Отдали нам его на улице, сказав, что если мы не заберем, то его выбросят на помойку погибать. У нас уже есть коты, поэтому оставить не можем. Ему нужны любящие хозяева, так как он отличается от всех», — сказано в публикации.

Подписчики группы умилились описанной истории и внешности котенка, сравнив его с Лунтиком, Чебурашкой и мастером Йодой. Пост продолжает собирать тысячи просмотров, а приютить чрезмерно ушастого кота захотели очень многие. В итоге многострадальный питомец нашел себе любящую хозяйку.

Фото: группа «Животные в дар от «Потеряшка-НСК» (vk.com).