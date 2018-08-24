​Комарова и Моор оценили работу операционно-реанимационного корпуса Окружного кардиодиспансера в Сургуте

Губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор побывали в приемном и операционно-реанимационном отделении Окружного кардиодиспансера в Сургуте и оценили современное уникальное медицинское оборудование. Отметим, корпус был построен в рамках реализации межрегиональной программы «Сотрудничество».

«В рамках программы «Сотрудничество» может быть профинансировано строительство социальных объектов, которые необходимы жителям автономных округов. Приоритеты определяют органы власти Югры и Ямала. Любой объект в сфере здравоохранения, образования или спорта, который окружные власти посчитают нужным построить и предложат для финансирования за счет программы «Сотрудничество», мы будем рады поддержать», – подчеркнул Александр Моор.

«Центр – высокотехнологичный, следовательно, открыт для тех, кто нуждается в помощи без привязки к конкретному региону. В том числе, мы получаем соответствующие федеральные квоты, также финансируем такую помощь из окружного бюджета», – отметила Наталья Комарова.

В 2017 году состоялась общественная приемка нового здания клиники, с участием губернатора округа. Объект, площадью 8000 квадратных метров, считается крупнейшим медицинским комплексом, построенным в последние годы в Югре. Инвестиции превышают 1,4 миллиарда рублей, около 40% суммы было вложено в медицинскую технику. С момента приемки прошел год, и учреждение активно развивает показатели. За прошлый год число обращений в приемное отделение составило 6 655, более 2 тысяч из которых по экстренным показаниям.

Открытие корпуса было необходимо округу. Ежедневно в Югре регистрируется до 6 случаев инфаркта миокарда. Однако благодаря слаженной работе коллектива, передовой медицинской технике и высококвалифицированным специалистам, команда ОКД лидер по оказанию помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в регионе.

В новом корпусе кабинет переливания крови стал самостоятельным структурным подразделением стационара. Здесь круглосуточно находятся запасы крови. Также появился новейший аппарат – тромбомискер с термостатом, переназначенный для хранения тромбоцитов. Технология позволяет обеспечить доступность компонентов крови.

В отделении находятся две одноместные палаты, в которых позже планируется реабилитация пациентов после трансплантации сердца. Ранее, о данной перспективе рассказывала главный врач Окружного кардиологического диспансера, депутат думы Югры Ирина Урванцева. «Трансплантация сердца единственная из перечня высокотехнологичных операций в кардиохирургии, которая не выполняется в нашем центре. Однако перед нами стоит задача по внедрению технологии. В реанимационном отделении есть необходимые палаты, которые позволяют послеоперационное ведение пациентов, разработан план-проект, создана рабочая группа», - поясняла главный врач. Также она заявляла, что в текущем периоде закладывается фундамент, определяются необходимые условия, и в ближайшие годы операции по пересадке сердца на базе ОКДЦ начнутся.

Стоит отметить, что благодаря оказанию качественной и своевременной помощи, а также развитой технической базе в прошлом году удалось снизить смертность от болезней сердечно-сосудистой системы с 2,2% до 1,7%.