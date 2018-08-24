Владимир Богданов: "Сургутнефтегаз в этом году только в Тюменской области добудет более миллиарда тонн нефти"

1 млрд 26 млн тонн составит объем нефтедобычи Сургутнефтегаза на территории тюменского региона. К 2022 году показатель должен составить 2,099 млн тонн в год.

Об этом Владимир Богданов рассказал руководителям Югры и Тюменской области Наталье Комаровой и Александру Моору. Напомним, что накануне главы регионов посетили центр политехнического обучения компании «Сургутнефтегаз» в ходе рабочей поездки в Сургут.

На сегодняшний день сургутские нефтяники на юге Тюменской области добывают нефть на двух месторождениях - Южно-Нюрымском и Демьянском. Оба расположены под Уватом. Промышленная эксплуатация началась в прошлом году. Показатели нефтедобычи растут кратно. В первый год работы тюменские месторождения дали Сургутнефтегазу 548 млн тонн нефти, за первое полугодие текущего года добыто уже 408 млн тонн. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период в 2017 году. К концу текущего года стоит задача добиться показателя в 1 млрд 26 млн тонн, а к 2022 году - 2, 099 млрд тонн в год.

Владимир Богданов лично провел экскурсию по объекту для гостей из региональных органов власти.

«В 2017 году в центре прошли обучение 44 тысячи наших работников, в 2018 году планируем обучить 56 тысяч человек. Кроме того, 12 тысяч человек пройдут здесь профессиональную переподготовку. Центр готовит работников по более чем 350 специальностям. Для этого созданы все необходимые условия», – цитирует слова руководителя крупнейшей частной нефтяной компании страны пресс-служба губернатора Тюменской области.

Александр Моор в гостях у Богданова побывал впервые, по крайней мере - в Сургуте. И оценил уникальность учебного заведения нефтяников.

«Это пример для подражания. Для нас особенно важно, что и в качестве учебного оборудования, и на реальном производстве «Сургутнефтегаз» широко использует продукцию тюменских предприятий. Сургутские нефтяники на протяжении многих лет активно сотрудничают с нашими машиностроителями, задавая современные стандарты, в том числе в сфере импортозамещения», – подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора напомнил главе нефтяной корпорации, где Тюменская область готова и впредь готовить для югорского ТЭК квалифицированных специалистов. На сегодняшний день, по словам Моора, только в Сургутнефтегазе трудятся около 12 тысяч выпускников Тюменского нефтегазового университета.