Фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске начал набор участников

Отборочная комиссия Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» объявила о приеме заявок на участие в конкурсной программе. Мероприятие пройдет с 1 по 6 марта 2019 года в столице Югры. Семнадцатый по счету «Дух огня» будет посвящен театру и кино.

Желающие могут прислать свои кинодебюты в рамках международной программы на электронный адрес председателя отборочной комиссии «Духа огня» Бориса Нелепо: nelepo@gmail.com.

Если речь идет о российских дебютных работах, то их нужно отправить куратору конкурса Анисье Казаковой по адресу anisa_k@rambler.ru.

Организаторы отмечают, что последний день подачи заявок на участие в основном конкурсе, конкурсах «Российские дебюты» и «Дебют — короткий метр» — 11 февраля 2019 года.

Требования к международному конкурсу:

— фильм должен являться первой или второй полнометражной работой режиссера в области игрового кино;

— картины, участвующие в международном конкурсе не должны быть ранее публично демонстрированы на территории Российской Федерации;

— предпочтительным является формат DCP с фильмом на языке оригинала с английскими субтитрами, в случае если оригинальный язык не английский;

— участие фильма в международном конкурсе предусматривает обязательное присутствие режиссера и/или актера-исполнителя главной роли. Если они не смогут приехать на фестиваль, дирекция фестиваля оставляет за собой право оставить фильм в конкурсе, если фильм будет представлен членом съемочной группы ведущей творческой профессии.

Требования для участников конкурса «Российские дебюты»:

принимаются фильмы, являющиеся первой работой режиссера в области игрового кино продолжительностью от 50 минут, и имеющие прокатное удостоверение.

В конкурсе «Дебют — короткий метр» принимаются фильмы продолжительностью до 30 минут.

Кроме того, в конкурсных программах участвуют фильмы, законченные производством не ранее 01.03.2018 года. Предпочтение отдается фильмам в формате DCP.

Справка: Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» был задуман зимой 2002 года. Автор замысла — кинорежиссер Сергей Соловьев. При поддержке бывшего губернатора Югры Александра Филипенко. На первом МФКД «Дух Огня» только кинематографические программы при двух фестивальных залах посетило около 50 000 человек.