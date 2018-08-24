​Льготникам в Югре компенсируют расходы на цифровое телевидение

С января 2019 года в Югре прекратит свою работу аналоговое телевещание, округ полностью перейдет на цифровое эфирное телевещание. Владельцы современных телевизоров могут не переживать, ведь основная их часть поддерживает необходимый цифровой стандарт DVB-T2. В то время как обладателям устаревших устройств нужно будет приобрести специальную приставку либо комплект спутникового оборудования.

Льготные категории граждан в Югре смогут получить компенсацию за покупку и установку данного оборудования с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года. Эта услуга будет доступна на портале госуслуг, личного обращения в центр социальных выплат не потребуется. Отметим, что максимальная сумма компенсации составляет пять тысяч рублей.

Воспользоваться мерой поддержки смогут ветераны Великой Отечественной войны и бывшие несовершеннолетние узники фашизма; члены семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны; неработающие одинокие пенсионеры, а также малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, получающие государственную социальную помощь, не имеющие трудоспособных членов семьи. Консультации при получении электронных услуг можно получить по телефону: 8-800-301-25-99.