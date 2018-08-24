Экспертиза показала с чего начался пожар в «Зимней вишне»

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», унесший жизни 60 человек, начался в светодиодном светильнике над детским «сухим» бассейном. Прибор залила талая вода с крыши, произошло замыкание, а защитный автомат оказался неисправным. Об этом сообщает «Ъ», ссылаясь на результаты экспертизы электрооборудования, проводимой «Бюро независимых экспертиз».

Экспертная организация выявила множество нарушений, среди которых подключение случайным образом проводников в распределительных шкафах (более толстые использовались для малых нагрузок и наоборот), не работающая во всем здании защита от сверхтоков (после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжали гореть), неисправные или неустановленные автоматы в цепи освещения и так далее.