Владимир Путин наградил ТОП-менеджера Сургутнефтегаза и ведущего "социального" строителя Сургута

Заместитель генерального директора ПАО "Сургутнефтегаз" Валерий Татарчук и генеральный директор ООО "Стройзаказчик Вячеслав Волков удостоены президентской награды. Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Сургута Вадим Шувалов.

"Наши земляки Валерий Григорьевич Татарчук — заместитель гендиректора ПАО «Сургутнефтегаз» и Вячеслав Степанович Волков — гендиректор ООО «Стройзаказчик» были удостоены президентской награды: медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени соответственно", - пишет градоначальник.

Валерий Татарчук в компании Владимира Богданова отвечает за реализацию социальных программ. На предприятиях ТЭК Сургута трудится уже почти 44 года, является ветераном ОАО "Сургутнефтегаз".

Вячеслав Волков основатель и руководитель строительной организации, специализирующейся на возведении социальных объектов - школ, детсадов, медучреждений. Причем нередко берется за дело, уже проваленное коллегами по цеху. Последние примеры - завершение капремонта хирургического корпуса СОКБ, завершение социального долгостроя в пос. Белый Яр и подряд на строительство школы-детского сада в пос. Высокий Мыс (Сургутский район), который является удаленной территорией.