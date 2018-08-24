​Экстренная посадка самолета из Норильска в Сургуте связанна с неполадками системы кондиционирования

Начальник координационно-диспетчерского центра аэропорта Сургута Людмила Городищева сообщила корреспонденту siapress.ru, что экстренная посадка самолета, следовавшего рейсом Норильск — Новосибирск, произошла «по причине сработки сигнализации отказа наддува кабины». Также она отметила: «Со слов командира воздушного судна решение следовать в аэропорт Сургута было принято, как на запасной аэродром по маршруту полета».

Ранее siapress.ru сообщал, что самолет «Эмбраер 170» «Авиакомпании Сибирь», 23 августа, утром вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту города Сургута. Напомним, генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков пояснил, что ситуация не представляла угрозы жизни и здоровью пассажиров, а также членов экипажа. Однако «Центр-Спас» отправил в аэропорт службы экстренного реагирования. Также Дьячков рассказал, что было принято решение отправить неисправное воздушное судно пустым перегоном в Новосибирск. «Пассажиры, которые отправлялись в Новосибирск, продолжили свой путь уже на самолете авиакомпании Utair, а те, кто планировали совершить перелет в Краснодар (с пересадкой в Новосибирске), отправили прямым рейсом из Сургута. То есть часть путешественников попала даже в выгодное положение — плечо перелета сократилось», — отмечал гендиректор «Аэропорт Сургут».

Справка: наддув кабины подразумевает закачивание воздуха в кабину или салон самолета, для создания безопасной и комфортной среды для людей на большой высоте.