​Владимир Познер заявил, что ЕГЭ наносит ущерб мозгам и противоречит традиции российского школьного образования

Телеведущий Владимир Познер в рубрике «Общение» на официальном сайте «Познер Online»» ответил на вопрос о ЕГЭ. Главный интервьюер страны заявил, что плохо относится к единому госэкзамену, иронично отметив: «Мне очень нравится, когда надо отвечать на вопрос: «Петр Первый был – двоеточие: а) футболистом; б) известным бизнесменом; в) русским царем: г) тенором Миланской оперы. Значком отметьте правильный ответ».

Кроме этого журналист сказал, что ЕГЭ противоречит традиции российского школьного образования, также заметив, что подобный вид экзаменации «наносит ущерб мыслям, ущерб мозгам». По его мнению, образование не в том, чтобы выучить правильный ответ, а в том, чтобы знать предмет.

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