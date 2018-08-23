​Губернатор Югры предложила ввести статус «Учитель Югры» и доплачивать за него

В совещании педагогических работников, проходящем 23 и 24 августа в Сургутском государственном университете, примут участие более 900 человек со всего округа. Порядка 60 экспертов лучших вузов и образовательных центров России также побывают на съезде. К коллегам в онлайн-режиме присоединятся еще около 870 специалистов в области развития региональной сферы образования. Работа педагогов Югры организована по 10 направлениям в формате проектных сессий. 24 августа состоится итоговая форсайт-сессия, где специалисты представят созданные проекты.

На открытии совещания побывала губернатор Югры Наталья Комарова. «Каждый год с нетерпением ожидаю августа и встречи с учительством. Вчера на региональной площадке объединились шесть муниципалитетов, обычные жители которых формировали решения, которые, на их взгляд, необходимо реализовать с тем, чтобы совершить прорыв в сфере образования и точно ответить на задачи, которые поставлены президентом России в его майском указе, посвященном установлению целевых показателей национального развития на среднесрочный период до 2024 года. Некоторые показатели установлены до 2030 года, – отметила губернатор. – Две недели работаем в таком формате, теперь ваша площадка присоединилась. Она тоже объединяет югорчан на экспертном уровне. Ценность вашей работы в течение этого совещания трудно переоценить».

Глава региона считает, что важнейшие аспекты развития образовательной среды – это сетевое взаимодействие, введение новой системы профессионального учительского роста, а также создание общего образовательного пространства в Интернете.

Кроме этого, Наталья Комарова заявила, что поддерживает систему добровольной сертификации и предложила ввести статус «Учитель Югры», обладатели которого получат регулярную дополнительную плату. Для этого необходимо будет пройти сертификацию с высоким результатом.